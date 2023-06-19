Российские военные предлагают ВСУ сдаться с помощью листовок
Фото: [©Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости]
Российские военнослужащие предлагают военным Украины сдаться с помощью листовок. Подробности рассказало РИА Новости.
Подразделения вооруженных сил России сбрасывают над позициями украинских боевиков листовки, в которых противнику предлагают добровольно сдаться. Делается это с помощью специальных снарядов, которые рассеивают над позициями боевиков указанные листовки.
Как рассказал командир подразделения ВС РФ, листовки решено сбросить на запорожском направлении, на бумаге напечатано предложение добровольно сдаться, а также подробно расписано, что для этого нужно сделать. Отмечается также, что каждая листовка послужит пропуском тому, что решится сложить оружие. Военнослужащий также объяснил, что листовки разработаны под конкретные подразделения.