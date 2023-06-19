Российские военные предлагают ВСУ сдаться с помощью листовок

Подразделения вооруженных сил России сбрасывают над позициями украинских боевиков листовки, в которых противнику предлагают добровольно сдаться. Делается это с помощью специальных снарядов, которые рассеивают над позициями боевиков указанные листовки.

Как рассказал командир подразделения ВС РФ, листовки решено сбросить на запорожском направлении, на бумаге напечатано предложение добровольно сдаться, а также подробно расписано, что для этого нужно сделать. Отмечается также, что каждая листовка послужит пропуском тому, что решится сложить оружие. Военнослужащий также объяснил, что листовки разработаны под конкретные подразделения.