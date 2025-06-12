Российские военные прибыли в Подмосковье после освобождения из плена ВСУ

Фото: [ Самолет в небе над Ленинским округом/Медиасток.рф ]

В Московскую область 12 июня прибыла третья группа российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена в рамках стамбульских соглашений. Об этом сообщило Министерство обороны России через РИА Новости.

Согласно официальной информации, российская сторона получила очередную группу своих военных в рамках третьего этапа. Украинской стороне также передали пленных бойцов ВСУ. Отметили, что все процедуры проведены в соответствии с договоренностями от 2 июня, озвученными в Стамбуле.

Один из ранее освобожденных российских военных в видеообращении, опубликованном помощником президента Владимиром Мединским, заявил о решимости России добиться победы, несмотря на все трудности.

Напомним, что освобожденные бойцы, побывавшие в плену у ВСУ, проходят обязательную медицинскую и психологическую реабилитацию в специализированных учреждениях Минобороны.

Ведомство пока не раскрывает точное количество участников текущего обмена.

Ранее сообщалось, что Украина для России передала 27 тел погибших российских военнослужащих. При этом Киев получил не меньше 1212.