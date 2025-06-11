Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат 1212 на 27

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил о начале процесса передачи тел павших военнослужащих, как это было оговорено в стамбульских соглашениях, передает РИА Новости.

Украинской стороне были переданы останки 1212 солдат из Вооруженных сил Украины, в то время как России возвращены тела 27 погибших военнослужащих.

Также, по заявлению Мединского, 12 июня Российская Федерация и Украина планируют начать экстренный обмен тяжелоранеными пленными непосредственно с передовой линии.

Ранее сообщалось, что Киеву передали более 1,2 тыс. тел погибших военнослужащих.