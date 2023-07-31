Российские военные сбили украинский самолет Су-25
Фото: [©Евгений Биятов/РИА Новости]
В Минобороны России рассказали о результатах работы российских военных за прошедшие сутки. Официальное сообщение появилось в канале ведомства 31 июля.
Согласно опубликованной информации, недалеко от Николаевки, что в ДНР, средства ПВО сбили украинский самолет Су-25. Также было перехвачено 12 снарядов, выпущенных из HIMARS.
Также в Минобороны рассказали, что удалось ликвидировать 23 беспилотника ВСУ в различных районах ЛДНР, а также Запорожской области.