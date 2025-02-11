Расчеты FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили несколько вражеских бронемашин в Харьковской области. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на Минобороны РФ.

Российские операторы зафиксировали вражескую активность в районе лесополос: там обнаружили не меньше двух машин пехоты и один бронетранспортер М-113 (США), а также десант. Вся техника была направлена на позиции ВС РФ в Харьковской области. Как отметили военнослужащие, они организовали противнику «достойную встречу».

Операторы действовали оперативно и в паре. Они навелись, скорректировали прицел и точными ударами ликвидировали технику ВСУ поочередно. На видео попала детонация боекомплекта и сильный пожар после оборонительной атаки.

Как подытоживает «Комсомолка, таким образом военнослужащие предотвратили контратаку противника в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в Курской области окружили крупную группировку ВСУ.