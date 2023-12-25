Российские военные спасли жизнь украинке, которую бросили бойцы ВСУ

Информацию о случае спасения украинки рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо в соцсетях. По его словам, российские бойцы провели успешный бой под селом Крынки. Были задействованы морские пехотинцы и десантники. Когда ВСУ на месте были разгромлены, то с дрона военные ВС РФ увидели раненую женщину: она лежала на поле боя и махала рукой российскому беспилотнику.

Женщину нашли зажатой под толстой веткой дерева, освободили и отвезли медикам. Ей оказали необходимую помощь. Как она позже призналась, ее украинские сослуживцы бросили ее умирать на поле с раной и даже не попытались помочь, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Это уже не первый случай, когда ВСУшники бросают своих товарищей в самых экстремальных ситуациях.