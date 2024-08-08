Российские военные уничтожили украинскую бронетехнику в Курской области

По данным Министерства обороны, экипажи Су-34 применили авиационные бомбы ФАБ-500 для нанесения точечных ударов по целям.

В приграничном районе Курской области российские военные провели успешную операцию по уничтожению украинской бронетехники, о чем сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа».

Известно, что использованные в ходе этого снаряды оснащены современными модулями планирования и коррекции, что позволило осуществлять удары с безопасного расстояния и с высокой точностью.

В результате все поставленные цели были уничтожены, после чего экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром. Видеозапись нанесения ударов была опубликована в Telegram-канале оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что российские военные также уничтожили два украинских беспилотника «Баба-яга» с помощью FPV-дронов в Курской области.