Видео с уничтожением украинских дронов над Курской областью появилось в сети

Минобороны опубликовало видео с уничтожением дронов ВСУ над Курской областью

Общество

Фото: [unsplash.com]

Минобороны России показало видеозапись уничтожения украинских дронов «Баба-Яга» над Курской областью, сообщил ТАСС.

Над приграничной территорией Курской области было уничтожено два беспилотника ВСУ «Баба-яга». Соответствующую видеозапись опубликовало Минобороны РФ.

Протаранить беспилотники удалось российским военнослужащим-операторам, управлявшим FPV-дронами.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео с эвакуацией из Суджанского района Курской области. Очевидец снял сгоревшие автомобили и раскуроченные танками дороги.

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