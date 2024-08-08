Видео с уничтожением украинских дронов над Курской областью появилось в сети
Минобороны опубликовало видео с уничтожением дронов ВСУ над Курской областью
Фото: [unsplash.com]
Минобороны России показало видеозапись уничтожения украинских дронов «Баба-Яга» над Курской областью, сообщил ТАСС.
Над приграничной территорией Курской области было уничтожено два беспилотника ВСУ «Баба-яга». Соответствующую видеозапись опубликовало Минобороны РФ.
Протаранить беспилотники удалось российским военнослужащим-операторам, управлявшим FPV-дронами.
Ранее сообщалось, что в сети появилось видео с эвакуацией из Суджанского района Курской области. Очевидец снял сгоревшие автомобили и раскуроченные танками дороги.