Украинские СМИ сообщили о ликвидации шести летчиков ВСУ под Артемовском. Подробности рассказало РИА Новости .

По словам спикера 18-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ Евгения Ракиты, 29 августа на артемовском направлении, которое в украинских сводках называется бахмутским, были убиты шесть военных летчиков Украины. Ракита указал, что все пилоты относились к 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

Также спикер рассказал украинским СМИ, что все военные летчики, уничтоженные российскими военными, носили офицерские звания, какие именно, Ракита не уточнил.