Российские военкоры с мест сообщают об существенном продвижении ВС РФ на Южно-Донецком направлении. В ближайшее время населенный пункт Новомихайловка может быть «взят в клещи» Новомихайловку.

Отмечается, что российские войска окружают группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), создавая очередной котел навроде авдеевского. ВС РФ активно продвигаются как с юга, так и с севера указанного поселка.

«Армия России наступает, проводя маневр для взятия в клещи Новомихайловки. Россияне заняли часть окопов к юго-востоку от Новомихайловки», — сообщают военкоры в соцсетях.

По предоставленным журналистами данным, Армия России ведут обстрел вражеских позиций бронетехникой возле дачного поселка «Машиностроитель», который наполовину находится под контролем российских войск.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее Минобороны России сообщили, что ВКС нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины.