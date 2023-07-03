Российские войска отражают наступление ВСУ на Ореховском направлении

Как рассказал глава местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, на Ореховском направлении Киев ввел резервы, перебросив личный состав и технику. Теперь украинская армия получила возможность наступать раз за разом волнами. Сейчас на участке в районе села Работино сложилась очень напряженная ситуация, так как тут идут интенсивные бои.

По словам Рогова, целью украинских военных является захват Токмак, они всеми силами пытаются сломить оборону российской армии, но до сих пор не достигли успехов. Село все еще находится под контролем русских военных.