Российские войска перерезали снабжение ВСУ на артемовско-соледарском направлении

Российские добровольческо-штурмовые отряды полностью отсекли основной путь снабжения извне для группировки Вооруженных сил Украины на артемовско-соледарском участке спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника командира отряда «Енисей» Алексея Селиванова.

Как рассказал собеседник агентства, таким образом все находившиеся в населенном пункте Артемовское или на северо-западе от самого Артемовска) оказались теперь под огневым контролем российских войск.

«Четыре штурмовые группы сейчас работают по этой трассе в районе Артемовского (украинское название — Хромово, прим. ред.). Это была последняя трасса, по которой питалась из города Краматорска через Часов Яр соледарско-артемовская группировка ВСУ», - рассказал Селиванов.

Ранее сообщалось, что усилиями отечественной группировки войск под названием «Центр» были отбиты три атаки различных бригад ВСУ на краснолиманском направлении возле Торского участка и Серебрянского лесничества.