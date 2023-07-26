Российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

Согласно информации, полученной от РИА Новости , российские бойцы из 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск совершили успешную операцию в районе Северска, на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Путем использования миномета калибром 120 миллиметров они уничтожили наблюдательный пункт украинских военных.

СМИ указывает на тот факт, что данная позиция противника была замечена с воздуха. Один из операторов дронов заметил опорный пункт, после чего командованием и артиллерией было принято решение об уничтожении объекта.

В данный момент, нет информации о том, какие потери понес противник.