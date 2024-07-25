Российские врачи спасли малыша, проглотившего 20 магнитных шариков

Согласно информации, которая была опубликована на странице медицинского учреждения, ребенку было почти два года. Также в пресс-службе клиники Рошаля сообщили о том, что хирурги оперировали мальчика 4,5 часа.

Известно, что малыш поступил в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии в Москве с сильными болями в области живота. Врачи оперативно сделали рентген и обнаружили в кишечнике магнитные шарики, которые сцепились друг с другом в форме буквы «Т».

По словам детского хирурга Александра Горелика, это могло спровоцировать перфорации органа и стремительное развитие перитонита.

В результате врачи провели операцию, достав из кишечника 20 магнитов – она длилась почти пять часов. После этого мальчику требовалось некоторое время на восстановление. На данный момент его выписали домой.