Российские врачи спасли пациентку с отвердевшим желчным пузырем

Соответствующая информация появилась на странице Министерства здравоохранения Московской области. Сообщается, что женщине провели операцию. Ее уже выписали из больницы.

Медицинские работники из городской больницы в Реутове столкнулись с редкой патологией. Местная жительница обратилась к ним за помощью из-за тяжести в животе, а именно – в районе правого подреберья. В результате пациентке была диагностирована одна из разновидностей калькулезного холецистита.

Так называется явление, при котором желчный пузырь становится твердым из-за слоя кальция, обволакивающего стенки органа. Врачи прооперировали местную жительницу и удалили пузырь через маленькие проколы. Однако, разрезать его обычным скальпелем было практически невозможно.

В любом случае, операция проведена успешно. На данный момент пациентка уже находится дома.