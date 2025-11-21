Российские врачи спасли женщину с переломами в шаге от инвалидности

В Сургутской травматологической больнице спасли от инвалидности 50-летнюю жительницу Самарской области, получившую тяжелейшие травмы в ДТП с вахтовым автобусом. Об этом сообщает ugra-news.ru .

Врачи столкнулись с комплексным повреждением трех суставов — плечевого, голеностопного и пяточного, что создавало реальную угрозу полной потери подвижности. Диагностика выявила оскольчатый импрессионный перелом голени со смещением суставной поверхности, а также повреждения плечевой и пяточной костей.

Травматологи-ортопеды под руководством заведующего отделением Сергея Глиняного разработали двухэтапный план лечения, где ключевыми условиями стали точное восстановление суставных поверхностей и стабильная фиксация переломов.

На первом этапе хирурги Артем Денисенко и Артем Мещеряков восстановили плечевую и пяточную кости, затем провели сложнейшую операцию на большеберцовой кости с использованием синтетического материала для заполнения костного дефекта. Такой подход позволил не просто срастить переломы, но и сохранить полную подвижность суставов.

Сейчас пациентка, приехавшая в Югру на вахту, уже начала реабилитацию. После выписки ей предстоит регулярное наблюдение у врачей, но главное — благодаря слаженной работе сургутских травматологов она избежала инвалидности и имеет все шансы вернуться к нормальной жизни.

