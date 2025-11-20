Сотрудник ДПС оперативно доставил задыхающуюся женщину в больницу

В Ингушетии сотрудник Госавтоинспекции проявил героизм и оперативность, спасая жизнь россиянке. История с благополучным исходом, подробности которой привела «Комсомольская правда», произошла на одном из дорожных постов республики.

Как сообщил изданию житель Чечни Нур-Али Эльсаев, экстренная ситуация возникла у него и его супруги во время поездки по незнакомой местности. Женщине внезапно стало плохо, она начала задыхаться. В поисках помощи мужчина подъехал к посту ДПС, где ему встретился патрульный. Тот, оценив обстановку, сразу доложил о происшествии в дежурную часть и принял ключевое решение — лично сопровождать семейную пару до ближайшей больницы, поскольку дорога до нее занимала 10 км, а время было критическим.

На первом этапе инспектор помог ускорить прием пациентки, однако в этом медучреждении ей не смогли оказать полный объем помощи и направили в город Сунжу. Не бросив людей в беде, автоинспектор вызвался сопровождать их и в эту, более отдаленную больницу. Благодаря использованию служебного транспорта с мигалками путь был преодолен в кратчайшие сроки, где полицейский вновь помог организовать срочный осмотр.

Как позже выяснилось, любая дальнейшая задержка грозила бы трагическими последствиями для жизни женщины. Героем, не позволившим случиться трагедии, оказался командир взвода ОБ ДПС ГИБДД МВД по Республике Ингушетия Суламбек Тумгоев. Благодарный супруг спасенной уже направил официальное обращение на имя министра внутренних дел по республике Владимира Котова с просьбой поощрить отзывчивого стража порядка.

