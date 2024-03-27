Позиция Путина ясна: вернут ли в РФ смертную казнь после теракта в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» возобновил в обществе дискуссии о необходимости отмены моратория на смертную казнь в РФ. Однако, как рассказал преподаватель истории государства и права России Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов, в реальности такое решение вряд ли будет принято.

По его словам, сторонники и противники смертной казни в своих дискуссиях не приводят никаких новых аргументов, а повторяют то, что было сказано уже до этого.

«Поэтому то, что мы слышим сегодня из уст участников общественного диалога на этот счет, прекрасно известно специалистам и никак не меняет ранее сложившееся положение вещей. Вопрос о том, быть или не быть смертной казни и в нашей стране, и за рубежом уже давно решается на основе не юридических доводов, а исключительно исходя из политико-идеологических соображений», — пояснил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Россия же еще со второй половины 1990-х годов взяла курс на отказ от смертной казни. Рожнов добавил, что наша страна четко придерживается этой политической позиции, даже несмотря на то, что неоднократно происходили резонансные трагические события, которые вполне могли дать власти повод пересмотреть закон.

«Смею предположить, что и после трагедии в «Крокус Сити Холле» смертная казнь в России не будет восстановлена. По мере того, как сегодняшний накал страстей, вызванный произошедшим терактом, начнет мало-помалу спадать, вопросы о смертной казни вместе с звучащими ныне требованиями о ее возвращении также постепенно уйдут в тень, и все останется на прежнем месте», — пояснил эксперт.

К тому же, напомнил профессор, президент РФ Владимир Путин в 2022 году указывал, что его позиция по смертной казни остается неизменной, а 18 марта 2024-го повторил, что высшей меры в таком ее проявлении в России не будет.

Ранее мы объясняли, почему даже при отмене моратория террористов из «Крокуса» могут не казнить.