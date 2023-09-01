Российских автомобилистов перестанут штрафовать за отсутствие аптечки
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С 1 сентября вступает в силу постановление правительства РФ, которое вносит коррективы в правила дорожного движения, напомнили в пресс-центре МВД России.
В полиции подчеркнули, что принципиальных изменений в части требований к автотранспорту нет, за исключением отдельных моментов.
Так, водителей больше не будут подвергать административному наказанию за отсутствие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.
При этом постановлением установлены дополнительные требования к автобусам и специализированным транспортным средствам.