Российских автомобилистов перестанут штрафовать за отсутствие аптечки

С 1 сентября вступает в силу постановление правительства РФ, которое вносит коррективы в правила дорожного движения, напомнили в пресс-центре МВД России.

В полиции подчеркнули, что принципиальных изменений в части требований к автотранспорту нет, за исключением отдельных моментов.

Так, водителей больше не будут подвергать административному наказанию за отсутствие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.

При этом постановлением установлены дополнительные требования к автобусам и специализированным транспортным средствам.