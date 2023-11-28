Российских автомобилистов предупредили о новом штрафе с 1 декабря

Инспекторы российской ГИБДД, начиная с 1 декабря 2023 года, станут штрафовать водителей за использование на автомобилях несезонной резины. Об этом в беседе с агентством «Прайм» напомнил адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Мамонов.

Согласно вступившему в силу 1 сентября 2023 года постановлению кабмина, водителям будет запрещено ездить на зимних шинах летом, а на летних — зимой.

«С 1 декабря за нарушение указанных требований по ст. 12.5 КоАП водителей могут оштрафовать, но штраф - это лишь альтернативная санкция. Предусмотрено также и предупреждение, которым и будут ограничиваться сотрудники ГИБДД в первое время», - отметил Мамонов.

При этом, по словам собеседника агентства, зимние шины, а также шины с так называемыми шипами противоскольжения обязаны быть установлены на все колеса как легковых авто, так и большегрузов.