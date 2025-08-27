Туристы сбежали из Пицунды из-за «советской столовой»

Группа российских туристов была вынуждена прервать свой отдых в абхазской Пицунде раньше запланированного срока, пишет портал Kazanonline24.

Отмечается, что основной причиной досрочного отъезда стало разочарование в организации питания, в частности в работе столовой, расположенной в здании бывшего кинотеатра «Парус».

По словам отдыхавших, обслуживание в столовой напоминало времена позднего СССР. Попасть в нее можно было только по предварительной записи, а стоимость обеда составляла 300 руб. Кроме того, посетовали туристы, предложенных порций оказалось недостаточно для того, чтобы полноценно насытиться.

В поисках альтернативы туристы посетили заведение «Абхазский дворик», но и там их ждало разочарование — местные блюда быстро приелись и не отличались разнообразием.

Несмотря на хорошо оборудованный пляж с душевыми, кабинками для переодевания и лежаками, негативный опыт дополнили случаи завышения цен в одной из пляжных палаток на воду и выпечку.

Единственным положительным моментом, который отметили туристы, стала стабильная работа мобильного интернета без перебоев. В итоге отдыхающие пришли к выводу, что Пицунда не подходит для отдыха по системе «все включено» и может заинтересовать лишь тех, кто ищет уединения и тишины.

