Российских производителей молочной продукции проверят на фальсификат
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Стало известно, что Генеральная прокуратура займется проверкой российских производств молочной продукции после того, как поступила информация о том, что некоторые из них используют пальмовое масло вместо молочных жиров.
В исследовании, которое провели в ОПИ, указано, что фальсификация компонентов была обнаружена у производителей в нескольких областях РФ. Среди них: Воронежская, Московская, Ростовская и Свердловская области.
ОПИ также выявили несоответствие техническим регламентам, несмотря на наличие маркировки на упаковках. Представители Россельхознадзора также заявили о случаях фальсификации среди производителей.
В начале месяца российская антимонопольная служба планировала проверить магазины после поступившей информации о завышении стоимости на молочную продукцию в среднем на 125% процентов.