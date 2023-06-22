Российских производителей молочной продукции проверят на фальсификат

Стало известно, что Генеральная прокуратура займется проверкой российских производств молочной продукции после того, как поступила информация о том, что некоторые из них используют пальмовое масло вместо молочных жиров.

В исследовании, которое провели в ОПИ, указано, что фальсификация компонентов была обнаружена у производителей в нескольких областях РФ. Среди них: Воронежская, Московская, Ростовская и Свердловская области.

ОПИ также выявили несоответствие техническим регламентам, несмотря на наличие маркировки на упаковках. Представители Россельхознадзора также заявили о случаях фальсификации среди производителей.

В начале месяца российская антимонопольная служба планировала проверить магазины после поступившей информации о завышении стоимости на молочную продукцию в среднем на 125% процентов.