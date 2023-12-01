Как информирует ТАСС, в программу подготовки спецназа и воинов-десантников в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище включено обязательное бучение стрельбе из трофейного стрелкового оружия натовского образца.

Как стало известно агентству, российские военные обучаются стрельбе, в основном, из захваченного в ходе боев зоне СВО трофейного оружия, среди которого снайперские и штурмовые винтовки, а также пулеметы.

«Военнослужащий на поле боя должен быть готов взять в руки любое оружие и знать тактико-технические характеристики оружия потенциального врага, чтобы преобладать над противником», — рассказал в беседе с журналистами руководитель группы инструкторов училища с позывным «Успех».

Ранее сообщалось, что Верховная рада запретила проведение любых выборов на Украине как во время военного положения, так и в течение полугода после его возможной отмены.