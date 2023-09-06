Российских спортсменов допустили к 26 олимпийским видам спорта из 39
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На заседании коллегии Министерства Спорта Российской Федерации заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов рассказал о том, что российские спортсмены получили допуск к участию в международных соревнованиях в 26 из 39 олимпийских видов спорта. Об этом пишет ТАСС.
В своем заявлении Морозов подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию, связанную с ограничениями и санкциями, введенными в отношении российской спортивной команды в некоторых дисциплинах, Россия настроена активно участвовать в соревнованиях в тех видах спорта, где это разрешено.
Об окончательном составе спортивной делегации не сообщалось.