Российских спортсменов допустили к 26 олимпийским видам спорта из 39

На заседании коллегии Министерства Спорта Российской Федерации заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов рассказал о том, что российские спортсмены получили допуск к участию в международных соревнованиях в 26 из 39 олимпийских видов спорта. Об этом пишет ТАСС .

В своем заявлении Морозов подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию, связанную с ограничениями и санкциями, введенными в отношении российской спортивной команды в некоторых дисциплинах, Россия настроена активно участвовать в соревнованиях в тех видах спорта, где это разрешено.

Об окончательном составе спортивной делегации не сообщалось.