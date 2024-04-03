Российских водителей предостерегли от хранения зимних шин в одном положении

Чтобы сохранить зимние шины до следующего холодного сезона, нужно следовать нехитрым правилам. О них водителям рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий, пишет «Газета.ру» .

В первую очередь автоэксперт советует визуально оценить состояние шин, хорошо их очистить от грязи и пыли, а затем провести небольшую диагностику.

«Важно осмотреть шины на наличие повреждений, порезов и износа, обратить внимание, держат ли они давление», — сказал Стрельбицкий.

Важно не ставить шины в места, куда проникают солнечные лучи. Это ведет к высыханию каучука, быстрому износу и трещинам. Идеальным местом для хранения резины будет прохлада и темнота.

Шины важно поставить в вертикальное положение. Эксперт советует складировать их в специальные стойки, но если таких нет, то можно аккуратно составить в ряд в гараже или других подходящих местах. Оставлять колеса под навесом можно на открытом воздухе, но не надолго. Желательно сразу создать правильные условия для сохранения качества резины.

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