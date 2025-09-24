Российский аэропорт дважды за сутки вводил ограничения

В аэропорту Геленджика вновь ввели временные ограничения. Об этом в своем телеграм-канале написал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

В целях обеспечения безопасности полетов в аэропорту российского курортного города были дважды за сутки введены временные ограничения. Первый раз о них стало известно в 5:52 по московскому времени в среду, 24 сентября. Позже (в 7:38, судя по данным телеграм-канала Артема Кореняко) они были сняты.

Второй раз их пришлось ввести примерно в 10:26 того же дня. Подобные меры за утро вводились и в других городах. Часть из них на момент публикации уже сняли. О возобновлении приема воздушных судов в аэропорту Геленджика пока не сообщалось.

Ранее в двух российских аэропортах были сняты временные ограничения.