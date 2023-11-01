Российский актер выложил снимок с паспортом США на фоне украинского флага

Напомним, что нескольким ранее российский актер театра и кино Алексей Панин* уже рассказывал на своей странице в социальных сетях про переезд в Соединенные Штаты Америки.

Теперь же стало известно, что он получил соответствующее гражданство. По крайней мере, Панин* опубликовал снимок с паспортом США. А о том, кому он в действительности принадлежит, пользователям сети остается только гадать.

Впрочем, именно это они и делают в комментариях под свежим снимком. Кто-то попросил показать документ в развернутом виде, а кто-то предположил, что паспорт ему дали только подержать, «попросив помыть руки» перед этим, о чем также пишет издание «Утро.ру».

Большая часть подписчиков обрадовалась за актера, и кое-кто заинтересовался, как у Панина* получилось так быстро стать гражданином США. К слову, сам он уже ответил на подобные вопросы заранее в описании под фото:

«Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США и американский паспорт в кармане. Я люблю Америку», – признается артист.

Один из комментариев и вовсе оказался пророческим – пользователь сети написал, что эту новость растиражируют в СМИ.

* Алексей Панин признан Минюстом России иноагентом.