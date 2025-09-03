Российский автовокзал эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Липецке эвакуировали посетителей автовокзала из-за угрозы взрыва. После проверки здания экстренными службами информация о минировании не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе правительства российского региона.

В Липецке эвакуировали городской автовокзал из-за сообщения о возможном минировании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Людей быстро вывели из здания, а отправку автобусов временно приостановили.

На место прибыли экстренные службы, которые тщательно проверили здание. По итогам осмотра никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было, как говорится в официальном сообщении. Информация о минировании не подтвердилась.

