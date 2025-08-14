Российский банк оштрафовали за введение клиентов в заблуждение

Федеральная антимонопольная служба наложила штраф на Т-Банк за некорректную рекламу банковской карты. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на сообщение ведомства.

По мнению регулятора, кредитная организация не предоставила клиентам полную информацию об условиях обслуживания. В рекламе банк заявлял о «переводах без ограничений», но умалчивал о важных деталях: лимите в 20 000 р. на переводы в другие банки и комиссии 1,5% за такие операции.

ФАС признала рекламу ненадлежащей, возбудила дело и выдала предписание устранить недочеты. Размер штрафа не уточняется.

