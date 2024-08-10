Иноагент Галкин ухмыльнулся в сети, почему не льет слезы по пострадавшим в Курской области

Беглый юморист и телеведущий Максим Галкин, что после начала СВО проживает то в Израиле, то на Кипре, объяснил свое молчание в публичном пространстве о событиях в Курской области, на приграничные районы которой накануне напали украинские боевики.

Вместо того чтобы конкретно ответить на вопросы подписчиков, Галкин* предпочел обвинить других российских артистов в молчании о происходящем под Курском. Так, иноагент перевел фокус на «обласканных Кремлем» Олега Газманова, Надежду Бабкину и Григория Лепса.

Со слов Галкина*, указанные представители российской эстрады недостаточно переживают за происходящие в Курске события. Якобы Газманов в соцсетях активно вспоминает свои прошлые хиты, а Лепс вообще уехал на концерт в курортную Анапу, а Бабкина как ни в чем не бывало рассказывает о кошках.

И, конечно же, Галкин* не забыл бросить тень на исполнителя патриотического репертуара Ярослава Дронова (SHAMAN), который, как считает юморист, ограничился в соцсетях только лишь фразой «молимся о вас».

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.