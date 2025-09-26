Российский блогер рассказал о трагичной смерти одной из коллег

Трагический инцидент на железнодорожном переезде в подмосковной Истре унес жизнь 21-летней Софьи Федоренковой, занимавшей должность руководителя проектов. Об этом сообщили в телеграм-канале Студии Артемия Лебедева. Информацию подтвердил сам блогер в выпуске обзора новостей, опубликованном в соцсетях. Его слова приводит «Лента.ру» .

Студия Артемия Лебедева рассказала о трагической гибели 21-летней сотрудницы Софьи Федоренковой. Молодой руководитель проектов погибла 23 сентября в результате несчастного случая на железнодорожном переезде в подмосковной Истре.

Артемий Лебедев рассказал о погибшей, отметив ее профессиональные качества и большой потенциал. По его словам, Софья была не по годам развитой и подавала значительные надежды.

Произошедшее стало тяжелой утратой для всего коллектива студии. Лебедев обратил внимание на необходимость соблюдения правил безопасности при пересечении железнодорожных путей, назвав этот инцидент напоминанием об опасности подобной инфраструктуры.

Ранее в Краснодарском крае электричка загорелась во время поездки.