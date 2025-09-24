Российский блогер угодил в больницу, а потом сразу рванул в ЮАР

Российский дизайнер Артемий Лебедев сообщил о перенесенной операции септопластики, проведенной под наркозом для коррекции носовой перегородки. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на обзор новостей в социальных сетях.

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев сообщил о проведенной ему пластической операции на нос. В своем видеообзоре он пояснил, что процедура называлась септопластикой и была направлена на коррекцию носовой перегородки.

Лебедев охарактеризовал операцию как серьезное медицинское вмешательство, которое проводилось под наркозом. При этом он отметил удивительно короткий период восстановления — всего один день после операции. Уже после выписки из медицинского учреждения блогер отправился в Южно-Африканскую Республику.

