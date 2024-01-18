Российский боец геройски в одиночку уничтожил из ПТРК украинский танк и две БМП

В Минобороны России рассказали об очередном геройском поступке российских военных в зоне спецоперации на Украине.

Сообщается, что на этот раз отличился старший сержант российских ВС РФ Евгений Мамин. Боец уничтожил метким огнем из противотанкового ракетного комплекса две БМП и танк противника. Все произошло в момент отступления вражеских сил после очередной неудачной атаки.

«Гвардии старший сержант Мамин, оценив обстановку, принял решение огнем самоходного противотанкового ракетного комплекса атаковать отступающих украинских националистов. Выдвинувшись на расстояние, позволяющее поразить технику противника, расчет самоходного ПТРК открыл огонь и точным попаданием уничтожил танк и две РИА Новости.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, благодаря точным и своевременным действиям Мамина удалось сорвать наступление вражеских подразделений, а также и нанести украинским боевикам существенные потери как в живой силе, так и в военной технике.