Российский боец Хитман головой остановил дрон ВСУ и спас сослуживцев

Российский военнослужащий с позывным Хитман проявил героизм в сражениях за Авдеевку (ДНР), когда ценой собственной жизни остановил вражеский беспилотник, тем самым предотвратив гибель своих товарищей. Об этом передает телеканал RT в своем Телеграм-канале.

По информации, Хитман занял позицию в проходе и закрыл собой своих товарищей. Атака была направлена прямо в голову бойца.

«В госпитале врачи буквально собирали его голову, зрение частично удалось сохранить», — рассказал замкомандира мотострелкового батальона с позывным Крестик.

Сообщается, что прошло несколько дней, прежде чем удалось вывезти героя, совершившего подвиг. Несмотря на полученное ранение, он сохранял боевой дух.

«Сидел с перемотанной головой, шутил, подбадривал нас», — заключил Крестик.

Ранее сообщалось, как российский боец продолжил вести танк с оторванной рукой и спас сослуживцев. А перед этим питавшийся одним луком российский разведчик Алиев рассказал, как три недели в одиночку отбивал атаки ВСУ и выжил.