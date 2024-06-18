Наводчик боевого расчета гаубицы «Мста-С», гвардии младший сержант ВС РФ Илья Орлов двумя точными выстрелами один за другим подорвал два вражеских танка в зоне СВО, проинформировали в российском Минобороны.

Как отметили в российском оборонном ведомстве, Орлов в глубине вражеской обороны выполнял задачи по ликвидации огневых средств и фортификационных сооружений ВСУ в составе гаубичного расчета.

«Илья Орлов навел орудие и двумя точными выстрелами поразил два танка. <...> Противник лишился двух единиц бронированной техники, а российские мотострелки при поддержке артиллерии значительно улучшили положение по переднему краю и закрепились на занятых рубежах», — рассказали в МО.

В Минобороны также добавили, что указанный расчет гаубицы ликвидировал при поддержке с воздуха пункт временной дислокации украинских войск, нанеся противнику внушительный урон в живой силе.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.