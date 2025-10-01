Российский чиновник уничтожил плакат из женской консультации

В Екатеринбурге сотрудник Минздрава Свердловской области, ответственный за медико-социальную службу перинатальных психологов, Марк Ицкович, запечатлен на видео, как он уничтожил плакат о контрацепции в женской консультации № 1, разорвав его и растоптав. Об этом сообщила директор фонда «Женщины за жизнь» и член Общественной палаты РФ Наталья Москвитина.

На видео, снятом в процессе инспекции женских консультаций города, Москвитина обратила внимание на информационный стенд о наиболее результативных способах предохранения от беременности.

Москвитина выразила негодование тем, что пациенткам больницы предлагают стерилизацию, учитывая текущую демографическую ситуацию. Она заявила о необходимости убрать этот плакат. После этого они с Ицковичем сняли листовку, которую чиновник затем смял, разорвал и начал топтать.

В своем посте Москвитина отметила, что видео было снято еще в мае. Она сообщила, что плакат был убран по результатам проверки, и женская консультация № 1 получила специальную отметку, означающую, что там работают над улучшениями.

