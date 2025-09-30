В Брянской области раненый боец СВО выиграл суд против чиновников

В Брянской области ветеран специальной военной операции (СВО) добился через суд компенсации от чиновников, ранее отказавших ему в выплате. Об этом информировал портал «Брянские новости».

Сообщается, что военнослужащий получил травмы, участвуя в боевых действиях в зоне СВО. Причины, по которым солдату первоначально отказали в финансовой поддержке, не уточняются.

Не согласившись с таким решением, участник боевых действий подал жалобу в соответствующие инстанции. Прокуратура поддержала его требования. В итоге суд постановил, что отказ чиновников был неправомерным, и обязал их выплатить бойцу все причитающиеся средства в полном объеме.

