Российский депутат предложил давать 2 дополнительных выходных в месяц родителям детей до года

Депутат Государственной Думы Василий Власов выдвинул предложение о выдаче двух дополнительных выходных в месяц для родителей детей, которым меньше одного года. Об этом сообщило издание RT .

Письмо с предложением Власов отправил главе Минтруда Антону Котякову. В письме депутат указал на то, что трудовое законодательство гласит, что сотрудник имеет право на отпуск без сохранения зарплаты на 5 дней в случае рождения ребенка. Власов подчеркнул, что у молодых отцов нет никаких других льгот кроме этой.

Депутат указал на то, что молодые отцы при этом сталкиваются с дополнительной бытовой нагрузкой, и в связи с этим, он предлагает выдать молодым родителем по 2 дополнительных выходных в месяц без сохранения зарплаты.

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