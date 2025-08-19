Российский футболист Ерошевич впал в кому после избиения толпой в подмосковном клубе

Арсений Ерошевич, игрок любительской футбольной команды «Русская община Щёлково», получил серьёзные травмы в результате конфликта и был госпитализирован в бессознательном состоянии в клинику. Позднее молодой человек впал в кому. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале Sport Baza.

Согласно сведениям из источника, причиной инцидента стал конфликт, возникший между футболистом и посетителями ночного клуба, расположенного в городе Щёлково, расположенном в Московской области.

Свидетели рассказывают, что конфликт начался в туалете, куда сначала зашли спортсмен и те, кто его спровоцировал. Спустя некоторое время на улице завязалась драка. На Ерошевича напали несколько человек, и после одного удара в спину он ударился головой об асфальт и потерял сознание. Однако его продолжали бить.

В результате конфликта спортсмен получил серьезные травмы: открытый перелом черепа, гематому головного мозга и перелом гортани. Он был госпитализирован и прооперирован. В настоящее время находится в отделении интенсивной терапии.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нанесении тяжких телесных повреждений.

Несколько месяцев назад в «Русскую общину Щелково» пришел новый участник — Арсений Ерошевич. Он не раз заявлял о своем желании стать лучшим в лиге.