Названы страны с самым высоким риском для российских туристов

Самые популярные туристические направления оказались и самыми опасными для российских путешественников. По данным туроператоров, лидерами по числу страховых случаев стали Египет, Турция и Таиланд. Об этом эксперты рассказали сайту aif.ru.

В перечисленных экспертами странах туристы чаще всего сталкиваются с несчастными случаями и проблемами со здоровьем. Опасность представляют не только экстремальные развлечения вроде дайвинга или сафари, но и обычные экскурсии — от перевернувшихся автобусов до внезапных природных катаклизмов. Горные маршруты в Непале или на Кавказе также входят в зону повышенного риска.

Специалисты, опрошенные журналистами, советуют не отказываться от путешествий, но заранее позаботиться о расширенной страховке. Важно заранее уведомить страховую компанию о планируемых активностях: дайвинге, аренде транспорта или экстремальных экскурсиях. Это гарантирует медицинскую помощь без непредвиденных расходов.

«Во-первых, я бы рекомендовал обязательно расширять страховое покрытие со стандартных 25-30 тысяч долларов до 100 тысяч. Эта на самом деле незначительная сумма в среднем увеличивает стоимость полиса на 5-15 тысяч рублей», — отметил собеседник турагенства.

Ранее сообщалось, что дискриминация русских обострилась на популярном курорте «Маленькая Россия» в Гоа.