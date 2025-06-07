Пластический хирург Гришина раскрыла стоимость «нового лица» Плющенко

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко вызвал удивление у публики, сообщив о том, что обратился к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову для проведения операции. 42-летний фигурист перенёс несколько хирургических вмешательств. Стоимость этих процедур в беседе с URA.RU раскрыла Натэла Гришина, пластический хирург и врач-косметолог.

По словам эксперта, в среднем по Москве стоимость блефаропластики верхних и нижних век составляет около 300 тысяч рублей. Эндоскопический лифтинг лба обойдется в 300–500 тысяч рублей. Височный лифтинг может стоить от 300 до 500 тысяч рублей и более.

«Средняя треть — примерно 500 тысяч рублей. В общей сложности получается где-то 1,5-2 млн рублей. Шлифовка порядка 30 тысяч рублей и экзосомы — 20», — рассказала Гришина.

Евгений Плющенко пока не стал делиться деталями своего решения о хирургическом вмешательстве. Однако известно, что он и его супруга Яна Рудковская, продюсер, ранее обращались к этому врачу, который стал причиной скандала.

По её мнению, результат превзошёл ожидания. Не исключено, что фигурист обратился к Хайдарову на условиях обмена услугами или вовсе без оплаты.

Ранее родители фигуристов из академии «Ангелы Плющенко» обвинили в непристойном поведении бывшего тренера Сергея Розанова.