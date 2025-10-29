Российский ИИ сможет за минуту выполнить работу 10 бухгалтеров без ошибок

В России разработана система искусственного интеллекта, способная за одну минуту выполнять работу десяти бухгалтеров. Система создана компанией Smart Engines и предназначена для автоматизации бухгалтерского учета и документооборота, сообщает РИА Новости .

Программное решение обрабатывает до 900 страниц в минуту и автоматизирует ввод данных по НДС, УСН и бухгалтерскому учету. ИИ распознает разные типы документов, извлекает даты, суммы, информацию о контрагентах и позиции товаров в таблицах. Полученные данные автоматически интегрируются в программы для управления бизнес-процессами.

Система также определяет тип документа, проверяет наличие подписей и печатей, что повышает контроль и надежность обработки информации. Программное обеспечение может работать как на серверных инфраструктурах, так и в мобильных приложениях, автономно, без подключения к интернету, обеспечивая высокий уровень конфиденциальности.

