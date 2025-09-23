Российский комик поставил точку в вопросе об эмиграции

Российский комик Валентин Сидоров, несмотря на успешные выступления за рубежом, заявил о нежелании покидать Россию. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на источник в соцсетях.

Юморист Валентин Сидоров, известный по проекту Stand Up на ТНТ, заявил об отсутствии планов покидать Россию, несмотря на успешные выступления за рубежом. В беседе с блогером Андреем Пределиным артист пояснил свою позицию, отметив крепкие семейные и профессиональные связи на родине.

Сидоров упомянул, что уже имел опыт выступлений на английском языке в США и Великобритании, где зрители встречали его тепло. Однако комик подчеркнул, что длительное пребывание за границей ему некомфортно. По его словам, в России остаются его родители, аудитория и любимая работа, которые являются определяющими факторами при выборе места жизни.

