Российский космонавт Федяев вернулся с орбиты на Землю

Он пробыл полгода на Международной космической станции, и приводнился сегодня утром на американском космическом корабле Crew Dragon.

Возвращение россиянина состоялось в рамках миссии Crew-6. В нее помимо Федяева входили представители NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также гражданин ОАЭ Султан ан-Неяди. Сначала корабль вошел в плотные слои атмосферы, а затем он выпустил парашюты на высоте в 5,5 километров. Приводнение произошло неподалеку от штата Флорида, в водах Атлантического океана. Всего на обратный путь с орбиты было потрачено порядка 17 часов. Об этом сообщило ТАСС.

Данный корабль стартовал с земли еще в начале марта. Андрей Федяев стал вторым российским космонавтом, кто вылетает на МКС с помощью корабля Crew Dragon. Они выполняются по программе совместных полетов Соединенных Штатов и РФ.