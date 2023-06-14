Российский маркетплейс запустил экскурсии по своим складам

Это сделано для того, чтобы стать максимально ближе к людям, быть прозрачной и открытой компанией.

Еще две недели назад генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук заявляла о подобных планах.

«В рамках принципа прозрачности и открытости мы будем проводить экскурсии периодически на наши склады», - пообещала она.

Глава организации выполнила свое обещание. Первые три десятка экскурсантов побывали в логистическом центре Wildberries, который располагается в Подольске. Об этом сообщила пресс-служба компании. Экскурсия состояла из студентов Университета правительства Москвы. Молодым людям показали, как именно построены все складские процессы от поступления товаров до их отправки клиентам. Большое внимание при рассказе уделялось автоматизации всех процессов.