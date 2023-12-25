Российский министр пообещал снижение цен на яйца с начала следующего года

Дмитрий Патрушев подтвердил, что цены на яйца начнут снижаться сразу после нового года. Несмотря на уже предпринятые усилия, их стоимость не успеет отреагировать на повышение производства на протяжении декабря.

«Несмотря на увеличение производства, догнать возросшие потребности мы сможем только в следующем году. Но мы это обязательно сделаем», - подчеркнул он.

Его слова привела «Комсомольская правда». В то же время цена на мясо кур уже начала ползти вниз. В следующем году этот процесс продолжится. Российское правительство обнулило ввозные пошлины из-за рубежа на этот вид товаров, и это неизбежно повлияет на его цену.