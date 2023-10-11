Российский министр заявил о заметном снижении в стране коэффициента смертности
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По данным Михаила Мурашко, только на протяжении 2023-го года коэффициент смертности в РФ упал на 20%.
Сейчас его показатель равен 12 на каждую тысячу населения. Глава министерства здравоохранения считает это значительным достижением.
«За год улучшились важнейшие демографические показатели. Значительно, более чем на 20% снизился общий коэффициент смертности», - сообщил он.
По данным Мурашко, все эти показатели улучшаются стремительными темпами, обгоняя все расчеты. Уровень удовлетворенности населения России медицинской помощью также вырос, причем эта цифра поднимается стабильно. А благодаря снижению коэффициента смертности удалось добиться большей продолжительности жизни. Ее показатель в России сейчас равен 73,4 года.