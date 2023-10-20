Российский Минпромторг прохладно отнесся к идее онлайн-торговли алкоголем

Продажа спиртных напитков через интернет не является особо актуальной на сегодняшний момент, так заявили в ведомстве.

Ранее был предложен закон, по которому в Москве и Московской области запускался пилотный проект, в рамках которого алкоголь можно было бы заказывать с онлайн-площадок через «Почту России». Затем его перенесли в отдаленное будущее. Многие считали, что это произошло из-за того, что некоторые маркетплейсы были недовольны своим неучастием в данной программе. На это отреагировал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Решение этого вопроса в компетенции другого ведомства. Мы полагаем, что эта тема не является остроактуальной на сегодняшний день», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Замглавы данного ведомства также допустил, что подобное будет запущено в будущем. Но при этом в проекте должна быть заложена поддержка российских производителей.