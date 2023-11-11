Российский новейший дрон ТрАМП завершил первый этап летных испытаний

Дальний транспортный беспилотник ТрАМП российского производства завершил первый этап испытаний в летных условиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на разработчиков новинки отечественного авиапрома.

Российский дальний транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершил первый этап летных испытаний, сообщил РИА Новости один из разработчиков.

Отмечается, что БПЛА снабжен силовым аппаратом с большим трехлопастным винтом. На беспилотные установлены штатные усиленные стойки шасси.

«В ходе первого этапа испытаний были подтверждены основные ТТХ, заложенные при проектировании», - рассказал собеседник агентства.

Во время испытаний не обошлось без нештатных ситуаций. По словам разработчика, один из двух беспилотников во время посадки на землю сошел с полосы и потерпел аварию по причине сбоя автоматики. Этот фактор будет учитываться для нарабатывания статистики будет учитываться.