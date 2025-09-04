Помощник командира батальона по огневому поражению Ильгиз Охотник стал первым российским военнослужащим, поразившим немецкий танк Leopard на Запорожском направлении. О его истории рассказало издание RT.

Боец 70-го полка 42-й гвардейской дивизии, участвующий в специальной военной операции (СВО) с 2023 года, перенес четыре клинические смерти и ампутацию ноги, но решил вернуться на фронт с протезом.

В сентябре 2023 года автомобиль Охотника подорвался на магнитной мине, когда он вместе с командиром следовал на позицию. Несмотря на тяжелые травмы, военнослужащий сумел вытолкнуть командира из машины, после чего сам смог выбраться, разбив стекло с третьей попытки. В результате взрыва офицер потерял часть ноги, но чудом выжил.

После длительного лечения и реабилитации Ильгиз вернулся в строй и продолжает заниматься подготовкой штурмовиков. За мужество и героизм, проявленные во время отражения контрнаступления ВСУ, офицер был награжден орденом Мужества.

До ранения он служил начальником воздушной разведки, а теперь, несмотря на протез, продолжает выполнять боевые задачи на передовой.

Ранее сообщалось, что российский пограничник героически подорвал себя при вторжении ВСУ в Курскую область.